Julian Assange, perquisito e trasferito. La moglie: lo hanno umiliato, è crudele (Di giovedì 23 giugno 2022) Il giornalista e fondatore di WikiLeaks, Julian Assange è stato perquisito e trasferito il giorno in cui il ministro dell'Interno britannico, Priti Patel, ha firmato il decreto per la sua estradizione negli Stati Uniti. È la denuncia che arriva dalla moglie, del reporter, Stella Assange secondo cui al fondatore di WikiLeaks è stato detto che sarebbe stato trasferito in un'altra cella – poi risultata essere completamente spoglia – "per la sua stessa protezione". Julian Assange, attualmente detenuto nella prigione di massima sicurezza di Belmarsh, non ha avuto visite nel fine settimana successivo all'annuncio di venerdì scorso. "La prigione è un'umiliazione costante, ma quanto accaduto venerdì è stato particolarmente ...

