Governo, sì alla proroga per contenimento prezzi luce e gas: ma finora è stato un bluff (Di giovedì 23 giugno 2022) Roma, 23 giu – Il Governo continua a far finta di contenere i prezzi di luce e gas, secondo quanto riporta l’Ansa. O comunque a farlo in misura decisamente insufficiente, nella sostanza pratica. Governo, caro luce e gas, “aiuti” prorogati Il Consiglio dei ministri ha approvato il decreto che proroga anche terzo trimestre gli aiuti per contenere il caro luce e gas. A parlarne è il ministro della Famiglia Elena Bonetti al termine della riunione: “Oggi abbiamo prorogato per il prossimo trimestre le misure a sostegno di imprese e famiglie”. Contro gli aumenti di luce e gas ci sarebbe quindi “un ulteriore conferma dell’impegno del Governo”. Poi aggiunge: “A breve ci sarà un altro provvedimento per il ... Leggi su ilprimatonazionale (Di giovedì 23 giugno 2022) Roma, 23 giu – Ilcontinua a far finta di contenere idie gas, secondo quanto riporta l’Ansa. O comunque a farlo in misura decisamente insufficiente, nella sostanza pratica., caroe gas, “aiuti”ti Il Consiglio dei ministri ha approvato il decreto cheanche terzo trimestre gli aiuti per contenere il caroe gas. A parlarne è il ministro della Famiglia Elena Bonetti al termine della riunione: “Oggi abbiamoto per il prossimo trimestre le misure a sostegno di imprese e famiglie”. Contro gli aumenti die gas ci sarebbe quindi “un ulteriore conferma dell’impegno del”. Poi aggiunge: “A breve ci sarà un altro provvedimento per il ...

