Fiumicino, controlli aeroporto: multati due autisti Ncc abusivi (Di giovedì 23 giugno 2022) Roma – Proseguono i controlli da parte dei Carabinieri della Compagnia Aeroporti di Roma nello scalo aeroportuale internazionale Leonardo Da Vinci, a Fiumicino. Presso l'uscita del Terminal 3 Arrivi, i Carabinieri hanno sanzionato 2 persone sorprese mentre procacciavano clienti, senza averne titolo, tra i passeggeri in transito. Gli abusivi sono stati multati per un importo totale di 4.128 euro. (Agenzia Dire)

