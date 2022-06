Elena Del Pozzo, la rabbia delle persone contro la madre. Ai funerali le gridano “assassina” e c’è chi invoca la pena di morte (Di giovedì 23 giugno 2022) “assassina”, “devi morire in carcere”, “pena di morte”. All’esterno della Cattedrale di Catania, al termine dei funerali di Elena Del Pozzo, è esplosa la rabbia delle persone contro la madre Martina Patti, reo confessa, che era presente in chiesa. C’è chi, addirittura, ha invocato la sedia elettrica. “I bambini non si toccano”, hanno urlato alcuni. La madre, 23 anni, ha confessato al gip di aver portato la piccola di cinque anni in un campo e di avere con sé “una cosa lunga, una specie di coltello”. Nelle pagine dell’ordinanza di custodia cautelare si legge che la donna “ha agito con piena consapevolezza” e che in quei momenti era “lucida”. I funerali ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di giovedì 23 giugno 2022) “”, “devi morire in carcere”, “di”. All’esterno della Cattedrale di Catania, al termine deidiDel, è esplosa lalaMartina Patti, reo confessa, che era presente in chiesa. C’è chi, addirittura, hato la sedia elettrica. “I bambini non si toccano”, hanno urlato alcuni. La, 23 anni, ha confessato al gip di aver portato la piccola di cinque anni in un campo e di avere con sé “una cosa lunga, una specie di coltello”. Nelle pagine dell’ordinanza di custodia cautelare si legge che la donna “ha agito con piena consapevolezza” e che in quei momenti era “lucida”. I...

