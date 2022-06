Droga: Relazione Dcsa, in 2021 triplicati sequestri di ‘droga dello stupro' (Di giovedì 23 giugno 2022) Roma, 23 giu. (Adnkronos) - Fra le droghe sintetiche in Italia si registra un boom per i sequestri della cosiddetta ‘Droga dello stupro' che sono triplicati rispetto al 2020. A lanciare l'allarme è la Relazione Annuale 2022 della Direzione Centrale per i Servizi AntiDroga del Dipartimento della Pubblica Sicurezza. “È in aumento il bilancio dei sequestri di sostanze liquide rispetto a quelli riguardanti le quantità in dose o polvere – si legge - ammontano a circa 90 litri i sequestri di Gbl e ad oltre 5 litri quelli di Ghb, due potenti sedativi dissociativi, tristemente noti per il loro impiego come ‘rape drugs'. Si tratta di sostanze conosciute da tempo, ma che, nel 2021, sono tornate alla ribalta della cronaca per la ... Leggi su liberoquotidiano (Di giovedì 23 giugno 2022) Roma, 23 giu. (Adnkronos) - Fra le droghe sintetiche in Italia si registra un boom per idella cosiddetta ‘' che sonorispetto al 2020. A lanciare l'allarme è laAnnuale 2022 della Direzione Centrale per i Servizi Antidel Dipartimento della Pubblica Sicurezza. “È in aumento il bilancio deidi sostanze liquide rispetto a quelli riguardanti le quantità in dose o polvere – si legge - ammontano a circa 90 litri idi Gbl e ad oltre 5 litri quelli di Ghb, due potenti sedativi dissociativi, tristemente noti per il loro impiego come ‘rape drugs'. Si tratta di sostanze conosciute da tempo, ma che, nel, sono tornate alla ribalta della cronaca per la ...

