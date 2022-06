Di Maio vittima delle sue regole: “Dovrà pagare 100mila euro di multa” (Di giovedì 23 giugno 2022) Luigi Di Maio rischia di diventare vittima delle regole che lui stesso ha imposto. Nel 2018, a febbraio, impegnato in campagna elettorale stabilì che chiunque dovesse cambiare partito avrebbe dovuto versare 100mila euro di “multa”. Una sanzione una tantum per i transfughi e i voltagabbana. Peccato che questa volta il trasgressore della fedeltà al mandato L'articolo Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia. Leggi su teleclubitalia (Di giovedì 23 giugno 2022) Luigi Dirischia di diventareche lui stesso ha imposto. Nel 2018, a febbraio, impegnato in campagna elettorale stabilì che chiunque dovesse cambiare partito avrebbe dovuto versaredi “”. Una sanzione una tantum per i transfughi e i voltagabbana. Peccato che questa volta il trasgressore della fedeltà al mandato L'articolo Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia.

