Come Bruno Vespa è riuscito ad andare in onda anche sul primo canale russo (Di giovedì 23 giugno 2022) Le note della colonna sonora di "Via col vento", anche sul primo canale russo, quello più vicino al Cremlino. Mercoledì sera, infatti, uno spezzone dello storico programma condotto da Bruno Vespa su RaiUno – "Porta a Porta" – è stato trasmesso in contemporanea anche su Rossija 1. Il motivo? L'intervista e la contro-intervista tra i due conduttori. Perché in collegamento (ovviamente il tutto è avvenuto in differita, visto che il confronto è stato registrato) è stato effettuato direttamente con lo studio del primo canale di Mosca e dall'altra parte della telecamera c'era il giornalista Vladimir Solovyov. LEGGI anche > Il famoso filmato degli «oggetti dei presunti attentatori di Solvyev» con The Sims a Non è l'Arena ...

