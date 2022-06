Biliardini | flipper e ping pong salvi | non sono come le slot machine e videopoker

Pubblicità

Ma_r_coo : @romolo_medicis @Martina95190659 E' quello che dovrebbero fare TUTTI i giovani italiani, lasciare questo CAZZO di p… - RenatoRanieri : Covid ?? Guerra ?? Siccità ?? Inflazione ?? Movimento 5 stelle ?? eh, ma i #biliardini, i flipper e i ping pong al… - ricpuglisi : RT @stanag: @ricpuglisi Prolly frequento i posti sbagliati ma su 17k abitanti ci sono 5 biliardini, hanno incluso anche i FLIPPER che non n… - stanag : @ricpuglisi Prolly frequento i posti sbagliati ma su 17k abitanti ci sono 5 biliardini, hanno incluso anche i FLIPP… - mastaccio : La tassa sui biliardini e sui flipper, oltre che una cagata pazzesca, è la cosa più ottocentesca di questa legislat… -

La norma, sottolinea il presidente del Codacons, Carlo Rienzi non "solo salva ie altri giochi come ping pong,, freccette, ma evita pesanti sanzioni verso bar, stabilimenti ......una norma inserita in un emendamento al decreto legge sul PNRR che consentirà all'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli di togliere l'obbligo di certificare giochi come, ping pong e...Biliardini salvi negli stabilimenti e nelle sale giochi di tutta Italia . Una norma inserita nel maxiemendamento al dl Pnrr di fatto non equipara più ...Il Senato ha approvato una norma inserita in un emendamento al decreto legge sul PNRR che consentirà all'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli di togliere ...