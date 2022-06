Wimbledon 2022, Santopadre: “Matteo Berrettini più forte del 2021, sarebbe bello battere Djokovic e Nadal” (Di mercoledì 22 giugno 2022) Dopo l’infortunio alla mano destra che sembrava porre un freno alla stagione, Matteo Berrettini è tornato alle competizioni forte come non mai imponendosi nel torneo di Stoccarda e al Queen’s. Risultati superiori alle più rosee aspettative che ben dipingono la classe e la forza di volontà dell’atleta, pronto a stupire di nuovo tutti sull’erba leggendaria di Wimbledon. La finale nella rassegna tennistica più importante al mondo sembra alla portata: le condizioni fisiche appaiono ottimali ed il livello di gioco è a dir poco stratosferico. Dario Puppo ha intervistato per Sport2U Vincenzo Santopadre, allenatore di Berrettini che lo segue dal lontano 2011: il coach ha raccontato alcuni dettagli interessanti sulla stagione in corso, focalizzando le attenzioni sugli imminenti obiettivi e sul ... Leggi su oasport (Di mercoledì 22 giugno 2022) Dopo l’infortunio alla mano destra che sembrava porre un freno alla stagione,è tornato alle competizionicome non mai imponendosi nel torneo di Stoccarda e al Queen’s. Risultati superiori alle più rosee aspettative che ben dipingono la classe e la forza di volontà dell’atleta, pronto a stupire di nuovo tutti sull’erba leggendaria di. La finale nella rassegna tennistica più importante al mondo sembra alla portata: le condizioni fisiche appaiono ottimali ed il livello di gioco è a dir poco stratosferico. Dario Puppo ha intervistato per Sport2U Vincenzo, allenatore diche lo segue dal lontano 2011: il coach ha raccontato alcuni dettagli interessanti sulla stagione in corso, focalizzando le attenzioni sugli imminenti obiettivi e sul ...

