Uomini e Donne, Matteo Ranieri ha mentito sulla sua intimità? Sul web impazzano le malelingue (Di mercoledì 22 giugno 2022) A Matteo Ranieri non piacerebbero le Donne: questo è quello che pensa una parte del web, che sui social nota come anche la storia dell’ex tronista di Uomini e Donne con Valeria Cardone, la corteggiatrice scelta nel talk show di Maria De Filippi, stia naufragando come quella con Sophie Codegoni. E se c’è chi semplicemente addita Matteo come l’ennesimo tronista fake completamente disinteressato alla fidanzata che si è scelto a Uomini e Donne, c’è chi in certi comportamenti trova i presupposti per mettere in discussione l’orientamento sessuale de ragazzo. Uomini e Donne, Lorenzo Riccardi e Claudia Dionigi aspettano un figlio La coppia, ... Leggi su anticipazionitv (Di mercoledì 22 giugno 2022) Anon piacerebbero le: questo è quello che pensa una parte del web, che sui social nota come anche la storia dell’ex tronista dicon Valeria Cardone, la corteggiatrice scelta nel talk show di Maria De Filippi, stia naufragando come quella con Sophie Codegoni. E se c’è chi semplicemente additacome l’ennesimo tronista fake completamente disinteressato alla fidanzata che si è scelto a, c’è chi in certi comportamenti trova i presupposti per mettere in discussione l’orientamento sessuale de ragazzo., Lorenzo Riccardi e Claudia Dionigi aspettano un figlio La coppia, ...

GDF : Oggi 21 giugno, è il 248° Anniversario della Guardia di Finanza. Auguri a tutte le donne e agli uomini in… - lucianonobili : “Non sacrificheremo le ragazze, le donne, i ragazzi, gli uomini #curdi, che sono stati in questi anni il nostro ele… - poliziadistato : Auguri alle donne e agli uomini della #GuardiadiFinanza per il 248° anniversario della Fondazione. Insieme a difesa… - IsaeChia : #GfVip 7, Alfonso Signorini vorrebbe nel cast un’amatissima ex coppia di #UominieDonne: ecco di chi si tratta - GayaVV2 : @palermo24h I #ViVi sono i partigiani del ns secolo, uomini e donne coraggiosi che non hanno perso il senso di cosa… -