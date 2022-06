Sono iniziati i vaccini Covid-19 per i bambini tra i 6 mesi e i 5 anni (Di mercoledì 22 giugno 2022) Dopo 18 mesi dall’inizio delle vaccinazioni per gli adulti ora anche i bambini più piccoli posSono ricevere la dose di vaccino anti-Covid: nonostante le somministrazioni siano già iniziate in tutti gli Stati americani, però, c’è poca affluenza rispetto alle nutrite file di persone per il vaccino riservato agli adulti nei mesi scorsi. Come riferisce KFF, infatti, un sondaggio condotto ad aprile 2022 mostrava che meno di un quinto dei genitori di bambini sotto i 5 anni era desideroso di accedere subito al vaccino per i propri figli. Come riporta la stampa, l’ospedale pediatrico di Dayton in Ohio è stato uno dei primi centri a vaccinare i bambini più piccoli, con il vaccino Pfizer-BioNTech a tre dosi. I Centers for Disease Control and Prevention, come si ... Leggi su news.robadadonne (Di mercoledì 22 giugno 2022) Dopo 18dall’inizio delle vaccinazioni per gli adulti ora anche ipiù piccoli posricevere la dose di vaccino anti-: nonostante le somministrazioni siano già iniziate in tutti gli Stati americani, però, c’è poca affluenza rispetto alle nutrite file di persone per il vaccino riservato agli adulti neiscorsi. Come riferisce KFF, infatti, un sondaggio condotto ad aprile 2022 mostrava che meno di un quinto dei genitori disotto i 5era desideroso di accedere subito al vaccino per i propri figli. Come riporta la stampa, l’ospedale pediatrico di Dayton in Ohio è stato uno dei primi centri a vaccinare ipiù piccoli, con il vaccino Pfizer-BioNTech a tre dosi. I Centers for Disease Control and Prevention, come si ...

Pubblicità

reportrai3 : Eppure, grazie al decreto rilancio del 2020 l'ospedale di Latina ha a disposizione sei milioni e 800 mila per crear… - reportrai3 : A Catania, nel plesso periferico dell'ospedale Garibaldi stanno ultimando i lavori per dieci nuovi posti di terapia… - trash_italiano : Dopo un'attenta analisi, l'EBU ha comunicato che purtroppo non sarà possibile realizzare l'#Eurovision in Ucraina.… - GeminiQveen_ : @amnesiaal_ Già nel 2011 avevo sentito WMYB su YouTube nelle playlist che selezionavo per fare la bimba loca che ba… - alesi_enrico : ?????? I bombardamenti sono iniziati a Mykolaiv. Le esplosioni si sentono a Yuzhny Turbine Works (zona del deposito… -