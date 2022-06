Leni Klum si rilassa nel bikini striminzito dopo il diploma (Di mercoledì 22 giugno 2022) Il 4 maggio Leni Klum ha compiuto 18 anni. La ragazza, che è stata festeggiata da mamma Heidi Klum con palloncini e una romantica torta, passa sì le giornate come i coetanei, tra scuola, concerti e ... Leggi su lookdavip.tgcom24 (Di mercoledì 22 giugno 2022) Il 4 maggioha compiuto 18 anni. La ragazza, che è stata festeggiata da mamma Heidicon palloncini e una romantica torta, passa sì le giornate come i coetanei, tra scuola, concerti e ...

Pubblicità

redazionerumors : La topmodel ha postato sui social un video del diploma della figlia. Un momento di eccitazione e orgoglio per entra… - redazionerumors : La topmodel ha postato sui social un video del diploma della figlia. Un momento di eccitazione e orgoglio per entra… - RegalinoV : Heidi Klum, la gioia per il traguardo raggiunto dalla figlia Leni - SkyTG24 : Heidi Klum esulta nel momento in cui la figlia Leni ricevere il diploma: il video -

Heidi Klum esulta nel momento in cui la figlia Leni ricevere il diploma: il video Sky Tg24 Leni Klum dà il via all’estate in bikini rosa e cappello di paglia: è splendida come mamma Heidi L'ultima ad aver debuttato in bikini su Instagram è stata Leni Klum, nata dalla relazione tra Heidi Klum e Flavio Briatore (che però quest'ultimo non ha mai riconosciuto ufficialmente). Ha da poco ... Aurélien come la mamma Carla Bruni: sfila per Versace 30 anni dopo Carla Bruni ha condiviso sui social il debutto del figlio per Versace. Accanto a lui anche il figlio di Helena Christensen ... L'ultima ad aver debuttato in bikini su Instagram è stata Leni Klum, nata dalla relazione tra Heidi Klum e Flavio Briatore (che però quest'ultimo non ha mai riconosciuto ufficialmente). Ha da poco ...Carla Bruni ha condiviso sui social il debutto del figlio per Versace. Accanto a lui anche il figlio di Helena Christensen ...