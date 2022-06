Le caratteristiche dei configuratori di prodotto più idonei per i diversi settori (Di mercoledì 22 giugno 2022) La digital transformation negli ultimi anni ha coinvolto la maggior parte delle imprese italiane, offrendo applicazioni in grado di rimodulare gli asset di numerosi comparti interni, fra cui quello delle vendite. Tra i nuovi strumenti digitali troviamo i configuratori di prodotto, adottati da numerose organizzazioni per via della loro capacità di incrementare le performance commerciali. Vediamo di approfondire questi aspetti in relazione ad alcuni settori dove la digitalizzazione aiuta i team di vendita a ottenere risultati migliori. Configuratore di prodotto, configuratore di offerta e CPQ Gli strumenti digitali più idonei a realizzare l’automazione dei processi di vendita possono essere classificati in vario modo, a seconda delle caratteristiche di base e di intervento: ... Leggi su ildenaro (Di mercoledì 22 giugno 2022) La digital transformation negli ultimi anni ha coinvolto la maggior parte delle imprese italiane, offrendo applicazioni in grado di rimodulare gli asset di numerosi comparti interni, fra cui quello delle vendite. Tra i nuovi strumenti digitali troviamo idi, adottati da numerose organizzazioni per via della loro capacità di incrementare le performance commerciali. Vediamo di approfondire questi aspetti in relazione ad alcunidove la digitalizzazione aiuta i team di vendita a ottenere risultati migliori. Configuratore di, configuratore di offerta e CPQ Gli strumenti digitali piùa realizzare l’automazione dei processi di vendita possono essere classificati in vario modo, a seconda delledi base e di intervento: ...

