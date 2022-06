Insieme per il Futuro (per ora) non scalda i sondaggisti "Non vale quasi niente". Ma c'è chi si spinge fino al 6% (Di mercoledì 22 giugno 2022) Nascono ufficialmente i gruppi parlamentari che fanno riferimento al ministro degli Esteri, Luigi Di Maio. Insieme per il Futuro parte con 62 parlamentari di cui 40 al primo mandato, sono 30 alla Camera e 10 al Senato. Solo 20 invece sono quelli al secondo mandato. Ma... Segui su affaritaliani.it Leggi su affaritaliani (Di mercoledì 22 giugno 2022) Nascono ufficialmente i gruppi parlamentari che fanno riferimento al ministro degli Esteri, Luigi Di Maio.per ilparte con 62 parlamentari di cui 40 al primo mandato, sono 30 alla Camera e 10 al Senato. Solo 20 invece sono quelli al secondo mandato. Ma... Segui su affaritaliani.it

VittorioSgarbi : I parlamentari fedeli a Di Maio fondano alla Camera e al Senato il gruppo “Insieme per il futuro”. Stipendio. @stampasgarbi @Adnkronos - Giorgiolaporta : Giggino #DiMaio fonda un partito? Ecco il nuovissimo #spot di Insieme per il Futuro!! W la coerenza! ?? #21giugno - matteorenzi : L’Enews di oggi. Ci vediamo alle 15.30 in aula al senato per discutere di Ucraina e futuro insieme al premier Draghi - dopiot : RT @Newsinunclick: Il Ministero della Cultura e il Ministro per le disabilità da una parte, l’Associazione generale italiana dello Spettaco… - Nicola23453287 : RT @pbecchi: “Insieme per il futuro”: prossimo o anteriore ? Poco importa: l’unica cosa che ormai conta è la poltrona. Ma gli italiani non… -