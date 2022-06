Incinta non vuol dire malata (Di mercoledì 22 giugno 2022) (22 giugno 2022) - Rossana Berardi, Presidente di Women for Oncology Italy, commenta così la notizia delle aspiranti vigilesse che, per partecipare a un concorso, devono dimostrare di non essere in dolce attesa. 22 giugno 2022 - Tira davvero una brutta aria ultimamente per le lavoratrici italiane in età fertile. Prima la stilista Elisabetta Franchi, quella che assume solo donne dopo gli anta perché hanno già fatto figli, poi le aspiranti vigilesse che, per partecipare a un concorso, devono dimostrare di non essere in dolce attesa. Il riferimento è la clausola, da qualcuno definita discriminatoria, inserita a inizio maggio da alcuni comuni del torinese per bandire due posti da vicecommissario dei vigili. A Vigone e Torre Pellice, paesi di cinquemila abitanti, nell'elenco dei requisiti richiesti per diventare dirigente dei vigili, figurava infatti un certificato di ... Leggi su liberoquotidiano (Di mercoledì 22 giugno 2022) (22 giugno 2022) - Rossana Berardi, Presidente di Women for Oncology Italy, commenta così la notizia delle aspiranti vigilesse che, per partecipare a un concorso, devono dimostrare di non essere in dolce attesa. 22 giugno 2022 - Tira davvero una brutta aria ultimamente per le lavoratrici italiane in età fertile. Prima la stilista Elisabetta Franchi, quella che assume solo donne dopo gli anta perché hanno già fatto figli, poi le aspiranti vigilesse che, per partecipare a un concorso, devono dimostrare di non essere in dolce attesa. Il riferimento è la clausola, da qualcuno definita discriminatoria, inserita a inizio maggio da alcuni comuni del torinese per bandue posti da vicecommissario dei vigili. A Vigone e Torre Pellice, paesi di cinquemila abitanti, nell'elenco dei requisiti richiesti per diventare dirigente dei vigili, figurava infatti un certificato di ...

