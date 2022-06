Il giorno delle vacanze rovinate: quando sarà impossibile partire con l'aereo, controllate i biglietti (Di mercoledì 22 giugno 2022) Sabato 25 giugno sarà una giornata nera per il trasporto aereo. I piloti e gli assistenti di volo di Raynair, Volotea e EasyJet hanno indetto una giornata di sciopero per tutto il 25 giugno. Una data terribile per chi deve partire per il weekend e aveva acquistato i biglietti da tempo. La protesta del personale è nata per segnalare le condizioni di lavoro e gli stipendi. I dipendenti puntano tutto sul fatto che i turni di riposo non vengono rispettati dalle compagnie e protestano anche per il mancato pagamento degli straordinari. Ryanair, attraverso diversi sindacati europei di piloti, hostess e steward, chiede uno sciopero nel fine settimana di sabato 25 e domenica 26 giugno che coinvolga le rotte in Francia, Spagna, Belgio, Italia e Portogallo. Non è la prima volta. Già domenica 12 e lunedì 13 giugno uno ... Leggi su liberoquotidiano (Di mercoledì 22 giugno 2022) Sabato 25 giugnouna giornata nera per il trasporto. I piloti e gli assistenti di volo di Raynair, Volotea e EasyJet hanno indetto una giornata di sciopero per tutto il 25 giugno. Una data terribile per chi deveper il weekend e aveva acquistato ida tempo. La protesta del personale è nata per segnalare le condizioni di lavoro e gli stipendi. I dipendenti puntano tutto sul fatto che i turni di riposo non vengono rispettati dalle compagnie e protestano anche per il mancato pagamento degli straordinari. Ryanair, attraverso diversi sindacati europei di piloti, hostess e steward, chiede uno sciopero nel fine settimana di sabato 25 e domenica 26 giugno che coinvolga le rotte in Francia, Spagna, Belgio, Italia e Portogallo. Non è la prima volta. Già domenica 12 e lunedì 13 giugno uno ...

