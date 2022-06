ÌDRIKA | la performance per gli acquerelli di Fabrizio Sartori

Leggi su periodicodaily

(Di mercoledì 22 giugno 2022) Martedì 28 giugno ELEMENTI Bottega di Design inaugura la collaborazione con un artista d’eccezione,. Ospiterà infatti un suo personale Project Wall allo showroom nello storico quartiere Prati a Roma, in via Pompeo Magno 90. La serie disu cui verterà principalmente l’esposizione nasce in un viaggio in alcune isole della Sicilia nel