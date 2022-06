Elisabetta Gregoraci si spoglia su Rai2 (per una buona causa) (Di mercoledì 22 giugno 2022) Elisabetta Gregoraci torna in tv nel prossimo autunno come concorrente di un nuovo programma di Rai2 che prevede spogliarelli per una "buona causa". Come racconta Dagospia, che anticipa il nome della showgirl calabrese, si tratta... Leggi su europa.today (Di mercoledì 22 giugno 2022)torna in tv nel prossimo autunno come concorrente di un nuovo programma diche prevederelli per una "". Come racconta Dagospia, che anticipa il nome della showgirl calabrese, si tratta...

Pubblicità

Paoloo92 : RT @MedInfinityIT: La magia della musica di Battiti Live sta arrivando ?? Da martedì 5 luglio, in prima serata su #Italia1 e in streaming su… - viaggiatrice_ : RT @MedInfinityIT: La magia della musica di Battiti Live sta arrivando ?? Da martedì 5 luglio, in prima serata su #Italia1 e in streaming su… - Mar81697715Mar : RT @Cinguetterai: Elisabetta Gregoraci sarà la prima concorrente di #ChiSiSpogliaVince (#WhoBaresWin), il nuovo programma di Rai 2, condott… - Affaritaliani : Elisabetta Gregoraci si spoglia su Rai2: debutta in Italia 'Who Bares Wins' - robertopontillo : RT @MedInfinityIT: La magia della musica di Battiti Live sta arrivando ?? Da martedì 5 luglio, in prima serata su #Italia1 e in streaming su… -