Can Yaman e Michele Morrone | stili a confronto

(Di mercoledì 22 giugno 2022) In prima fila alle recenti sfilate maschili, i due divi non potevano che attirare l'attenzione del pubblico. Per le chiacchiere che hanno scambiato front row, certo, ma anche per la scelta di outfit simili, eleganti e cool

Pubblicità

VanityFairIt : Ecco tutte le celebrity alla Fashion Week... - Ava26620304 : RT @VanityFairIt: Ecco tutte le celebrity alla Fashion Week... - Ava26620304 : RT @breakingnewsit: TT: Corpus Domini, CAN YAMAN DOLCE GABBANA, Marattin, Buongiorno Silvia, Buongiornissimo e Saul - Ava26620304 : RT @fashiongenus: Can Yaman da Dolce & Gabbana e le altre star alle sfilate uomo di Milano - Ava26620304 : RT @361_magazine: -

è tornato a Roma dopo dieci giorni di viaggi, eventi e spostamenti che lo hanno tenuto lontano da casa. L'attore turco è felicissimo per l'affetto che i fan gli hanno dimostrato durante la ...Il look più gettonato tra gli ospiti di Milano Moda Uomo Primavera - Estate 2023, da Jake Gyllenhaal a Lucas Bravo a: i belli "smart" di Martina D'Amelio T empo di Moda Uomo a Milano . E le ...Can Yaman, dopo la sfilata Dolce&Gabbana, felice per il riscontro positivo tra i suoi fan su Instagram. Can Yaman è tornato a Roma dopo dieci giorni di viaggi, eventi e spostamenti che lo hanno tenuto ...L'attore turco Can Yaman torna a far impazzire le fan con un'occasione speciale, le sue parole non lasciano dubbi: "Semplicemente eccezionale".