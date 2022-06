Caliendo | “De Laurentiis non mi piace | non faccio affari con lui Può competere con i fondi di investimento”

Leggi su napolipiu

(Di mercoledì 22 giugno 2022) Il noto procuratore Antonioha parlato di Aurelio Deai microfoni di 1 Statio Radio: “A pelle non mi“. L’agente non ha usato mezze misure e quando gli è stato chiesto informazioni su Deha precisato: “Non lavoro con Aurelio De, questo perché a pelle non mi. Non mi ha fatto nulla in particolare, quindi non c’è un motivo preciso, apprezzo il suo modo di lavorare. Anzi si deve dire che è uno dei pochi presidenti che con il calcio ci ha guadagnato“. Poiaggiunge: “Gente come Aurelio Dee Claudio Lotito hanno la capacità dicon i grandidi, quindi non credo proprio che spariranno. Basta guardare Redbird, ...