Atletica, Campionati Italiani: in programma dal 24 giugno allo Stadio Raul Guidobaldi di Rieti (Di mercoledì 22 giugno 2022) Sono stati presentati questa mattina i Campionati Italiani Assoluti di Atletica, in programma allo Stadio Raul Guidobaldi di Rieti da venerdì 24 giugno a domenica 26 giugno. A presentare l’evento il Sindaco Daniele Sinibaldi, il Presidente della Studentesca Rieti Giuliano Casciani e il dt della società reatina Alberto Milardi. Con loro anche cinque atleti che gareggeranno nel prossimo weekend tra pista e pedane: Mattia Furlani, Simone Falloni, Sebastiano Bianchetti, Stefania Strumillo e Roberta Bruni. Quest’ultima ha dichiarato: “Fare i Campionati Italiani in casa è sicuramente un onore, in un momento della stagione dove sto ... Leggi su sportface (Di mercoledì 22 giugno 2022) Sono stati presentati questa mattina iAssoluti di, indida venerdì 24a domenica 26. A presentare l’evento il Sindaco Daniele Sinibaldi, il Presidente della StudentescaGiuliano Casciani e il dt della società reatina Alberto Milardi. Con loro anche cinque atleti che gareggeranno nel prossimo weekend tra pista e pedane: Mattia Furlani, Simone Fni, Sebastiano Bianchetti, Stefania Strumillo e Roberta Bruni. Quest’ultima ha dichiarato: “Fare iin casa è sicuramente un onore, in un momento della stagione dove sto ...

