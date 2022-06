Under 19: l'Italia è a un passo dalla semifinale europea (Di martedì 21 giugno 2022) Dopo la Romania, l'Italia Under 19 batte anche i padroni di casa della Slovacchia. A Trnava, la squadra di Carmine Nunziata vince per 1 - 0 con un gol dell'attaccante del Napoli, Giuseppe Ambrosino. ... Leggi su sport.tiscali (Di martedì 21 giugno 2022) Dopo la Romania, l'19 batte anche i padroni di casa della Slovacchia. A Trnava, la squadra di Carmine Nunziata vince per 1 - 0 con un gol dell'attaccante del Napoli, Giuseppe Ambrosino. ...

