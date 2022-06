Un posto al sole, trama 22 giugno 2022: Niko in difficoltà (Di martedì 21 giugno 2022) La drammatica storyline di Clara e di suo padre tornerà prepotentemente ad animare le vicende di Un posto al sole. La ragazza, dopo l'arresto del genitore, non ha più voluto saperne di lui e non lo ha mai perdonato per aver assassinato la madre. Tuttavia, Tregara, che è in prigione e sta collaborando con la polizia per sgominare gli esponenti del clan Argento, sta chiedendo a gran voce ad Eugenio Nicotera di poter incontrare Clara. A tal proposito, l'uomo, stando alla trama di Upas di mercoledì 22 giugno 2022, scriverà una lettera alla figlia e la affiderà al magistrato. Eugenio, che è già alle prese con un terribile dilemma, a questo punto, consegnerà la busta a Niko e il giovane Poggi si ritroverà ad un bivio poiché dovrà decidere se consegnarla a Clara. Intanto, Diego sarà ... Leggi su tvpertutti (Di martedì 21 giugno 2022) La drammatica storyline di Clara e di suo padre tornerà prepotentemente ad animare le vicende di Unal. La ragazza, dopo l'arresto del genitore, non ha più voluto saperne di lui e non lo ha mai perdonato per aver assassinato la madre. Tuttavia, Tregara, che è in prigione e sta collaborando con la polizia per sgominare gli esponenti del clan Argento, sta chiedendo a gran voce ad Eugenio Nicotera di poter incontrare Clara. A tal proposito, l'uomo, stando alladi Upas di mercoledì 22, scriverà una lettera alla figlia e la affiderà al magistrato. Eugenio, che è già alle prese con un terribile dilemma, a questo punto, consegnerà la busta ae il giovane Poggi si ritroverà ad un bivio poiché dovrà decidere se consegnarla a Clara. Intanto, Diego sarà ...

Pubblicità

AdaPerdono : @savbrinaaa @velisaaaav In bocca a lupo Matti per tutto anche se sono sicura che ce la farai ritornerai a brillare… - MartinaG1402198 : @QuelloConLaCana Eh, al posto della pasta metti sfoglie di pane carasao e nel mezzo pomodoro e mozzarella...al limi… - TwittaLibro : RT @DScopigno: Quanto coraggio a stendersi al sole, saturi di parole, freddi come la pietra al posto del cuore. #VentagliDiParole #21Giugno… - redazionetvsoap : #upas #unpostoalsole #anticipazioni La #trama di #domani, #22giugno - k1tsun3Bi : @sonoclaudio te l'ho detto prima, il problema è chi ci parla con sta gentaglia che fa i gruppi su signal e decide d… -