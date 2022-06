Sud, le differenze nella qualità della scuola pesano: «Intollerabile livelli di istruzione più bassi» (Di martedì 21 giugno 2022) «Scrivevamo le stesse cose trent'anni fa con Fabrizio Barca», dice con malcelata amarezza il governatore di Bankitalia, Ignazio Visco, a proposito dei mali del Mezzogiorno (duri a... Leggi su ilmattino (Di martedì 21 giugno 2022) «Scrivevamo le stesse cose trent'anni fa con Fabrizio Barca», dice con malcelata amarezza il governatore di Bankitalia, Ignazio Visco, a proposito dei mali del Mezzogiorno (duri a...

Pubblicità

bettamuscato : @killhzo @emilianoavanti Bodo no, fino a caponord in moto si. Che info possono occorrerti? Il nord Europa è caro m… - ElezioniTo : @DanieleBerghino @PalazzoChigi SIGIT nel 2021 un saldo negativo 2,3 Mil. ora 2,4 Mil m3. NO Differenze Da chiarire… - Curenna : @Gnafaccio2 Quando calcano la mano con le differenze nord/sud mi cascano le palle...vale anche al contrario, eh! ?? - restoalsud : #territorio #sud #lavoro Gentiloni “Bce terrà conto delle differenze tra paesi” - - MasloMisha : RT @lavoceinfo: La povertà assoluta in Italia è rimasta stabile nel 2021, rimanendo sui livelli più alti mai registrati del 2020 Il dato n… -