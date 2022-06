Sport in tv oggi (martedì 21 giugno): orari e programma completo. Come vedere gli eventi in streaming (Di martedì 21 giugno 2022) oggi, martedì 21 giugno 2022, saranno di scena diversi Sport: il tennis con le qualificazioni di Wimbledon ed i tornei ATP di Eastbourne e Mallorca e WTA di Eastbourne e Bad Homburg, il calcio con gli Europei Under 19, nuoto, pallanuoto e nuoto artistico con i Mondiali, la scherma con gli Europei, il ciclismo femminile con il Giro di Svizzera. programma Sport IN TV oggi (MARTEDI’ 21 giugno) 08.00 Scherma, Europei: squadre fioretto U e spada D – Youtube FIE Fencing, 15.00 EuroSport 2, EuroSport Player 09.00 Nuoto, Mondiali: batterie – Rai Sport+HD, Rai Play 2 09.00 Nuoto artistico, Mondiali: duo libero, Gruppo B – Rai Play 3 11.00 Tennis, Wimbledon: qualificazioni, 1° turno femminile – circa 17.30 ... Leggi su oasport (Di martedì 21 giugno 2022)212022, saranno di scena diversi: il tennis con le qualificazioni di Wimbledon ed i tornei ATP di Eastbourne e Mallorca e WTA di Eastbourne e Bad Homburg, il calcio con gli Europei Under 19, nuoto, pallanuoto e nuoto artistico con i Mondiali, la scherma con gli Europei, il ciclismo femminile con il Giro di Svizzera.IN TV(MARTEDI’ 21) 08.00 Scherma, Europei: squadre fioretto U e spada D – Youtube FIE Fencing, 15.00 Euro2, EuroPlayer 09.00 Nuoto, Mondiali: batterie – Rai+HD, Rai Play 2 09.00 Nuoto artistico, Mondiali: duo libero, Gruppo B – Rai Play 3 11.00 Tennis, Wimbledon: qualificazioni, 1° turno femminile – circa 17.30 ...

