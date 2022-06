Siccità, dal Tevere in secca riemergono i resti dell'antico Ponte Neroniano (Di martedì 21 giugno 2022) risalente al primo secolo 21 giugno 2022 13:56 - - > leggi dopo - - > slideshow mostra dettagli nascondi dettagli clicca per ... Leggi su tgcom24.mediaset (Di martedì 21 giugno 2022) risalente al primo secolo 21 giugno 2022 13:56 - - > leggi dopo - - > slideshow mostra dettagli nascondi dettagli clicca per ...

Pubblicità

fattoquotidiano : Energia, perché l’Italia è più vulnerabile del resto dell’Ue: metà dell’elettricità viene dal gas e la siccità fa c… - apiedi_nudi : - socialmiliac : #Siccità, dal #Tevere in secca riemergono i resti dell'antico #PonteNeroniano #Roma - udcandrano : RT @AntonioDePoli: Il Governo dichiari lo stato di emergenza per la #siccità e vari un Decreto ad hoc di aiuti economici per le aziende agr… - LuigiF97101292 : RT @MediasetTgcom24: Siccità, dal Tevere in secca riemergono i resti dell'antico Ponte Neroniano #roma -