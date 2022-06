Scontro nei 5Stelle, Grillo: “Chi non crede più nelle regole del gioco deponga le armi” (Di martedì 21 giugno 2022) Il fondatore: «Lo dica con coraggio. La luce del sole è il miglior disinfettante. Luce sia, dunque, sulle nostre ferite, sulla palude e sull'oscurità» Leggi su lastampa (Di martedì 21 giugno 2022) Il fondatore: «Lo dica con coraggio. La luce del sole è il miglior disinfettante. Luce sia, dunque, sulle nostre ferite, sulla palude e sull'oscurità»

Pubblicità

fattoquotidiano : Matteo Salvini osserva da lontano lo scontro fratricida nel Movimento 5 Stelle. Ma non è totalmente disinteressato.… - ChiodiDonatella : RT @Storace: Sul #CorrieredellUmbria: l’esecutivo rischia di pagare lo scontro nei #Cinquestelle - AdornatoAntonio : RT @fattoquotidiano: Matteo Salvini osserva da lontano lo scontro fratricida nel Movimento 5 Stelle. Ma non è totalmente disinteressato. ,S… - LaStampa : Scontro nei 5Stelle, Grillo: “Chi non crede più nelle regole del gioco lo dica” - LaStampa : Scontro nei 5Stelle, Grillo: “Chi non crede più nelle regole del gioco lo dica” -