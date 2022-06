Savona (Consob): “Scudo anti-inflazione per proteggere risparmio” (Di martedì 21 giugno 2022) (Adnkronos) – L’alta inflazione è una “tassa iniqua che viola i principi fondanti della democrazia, colpisce la stabilità finanziaria e reale” ed erode i due pilastri dell’economia italiana, le esportazioni e il risparmio. Per questo serve uno Scudo anti-inflazione per proteggere i risparmiatori. A lanciare la proposta è Paolo Savona, presidente della Consob, la Commissione che vigila sulle società quotate in Borsa. In occasione dell’incontro annuale con il mercato finanziario a Milano l’economista avanza “una proposta alternativa a una stretta di politica monetaria e fiscale: un portafoglio che si auto-protegga dall’inflazione”. Innanzitutto per Savona bisogna “incanalare il ... Leggi su sbircialanotizia (Di martedì 21 giugno 2022) (Adnkronos) – L’altaè una “tassa iniqua che viola i principi fonddella democrazia, colpisce la stabilità finanziaria e reale” ed erode i due pilastri dell’economia italiana, le esportazioni e il. Per questo serve unoperi risparmiatori. A lanciare la proposta è Paolo, presidente della, la Commissione che vigila sulle società quotate in Borsa. In occasione dell’incontro annuale con il mercato finanziario a Milano l’economista avanza “una proposta alternativa a una stretta di politica monetaria e fiscale: un portafoglio che si auto-protegga dall’”. Innanzitutto perbisogna “incanalare il ...

Pubblicità

Bob6Rock : RT @sole24ore: Savona: «Uno scudo anti-inflazione per proteggere il risparmio» - ledicoladelsud : Savona (Consob): “Scudo anti-inflazione per proteggere risparmio” - fisco24_info : Savona (Consob): 'Scudo anti-inflazione per proteggere risparmio': (Adnkronos) - L'alta inflazione è una 'tassa ini… - italiaserait : Savona (Consob): “Scudo anti-inflazione per proteggere risparmio” - LocalPage3 : Savona (Consob): 'Scudo anti-inflazione per proteggere risparmio' -