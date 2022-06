Renzi, partono gli sfottò a Di Maio: «Se cambiare idea è sintomo di intelligenza, lui è un vero genio» (Di martedì 21 giugno 2022) «È una triste fine per il Movimento 5 Stelle. Cercavano di rappresentare il popolo, oggi sono un’illusione che è finita. Un grande sbadiglio li inghiottirà». È duro Matteo Renzi, ospite di Non stop news su Rtl 102.5. Il leader di Italia Viva attacca ancora una volta i grillini che dibattono sul doppio mandato. «Mi dispiace – dice Renzi – che i problemi della guerra, carestia o la questione energetica sono cose vere. I Cinquestelle parlano solo di chi torna in Parlamento con il doppio mandato e chi no. Insomma una piccola questione di potere che non serve al Paese». E poi incalza: «Succederà qualcosa al governo? No, hanno paura di andare a casa, e gli tocca poi chiedere il reddito di cittadinanza». Renzi a Di Maio: «Chiedi scusa alla famiglia Boschi» Poi altri attacchi a Bergamo, durante la presentazione del suo libro ... Leggi su secoloditalia (Di martedì 21 giugno 2022) «È una triste fine per il Movimento 5 Stelle. Cercavano di rappresentare il popolo, oggi sono un’illusione che è finita. Un grande sbadiglio li inghiottirà». È duro Matteo, ospite di Non stop news su Rtl 102.5. Il leader di Italia Viva attacca ancora una volta i grillini che dibattono sul doppio mandato. «Mi dispiace – dice– che i problemi della guerra, carestia o la questione energetica sono cose vere. I Cinquestelle parlano solo di chi torna in Parlamento con il doppio mandato e chi no. Insomma una piccola questione di potere che non serve al Paese». E poi incalza: «Succederà qualcosa al governo? No, hanno paura di andare a casa, e gli tocca poi chiedere il reddito di cittadinanza».a Di: «Chiedi scusa alla famiglia Boschi» Poi altri attacchi a Bergamo, durante la presentazione del suo libro ...

Pubblicità

SecolodItalia1 : Renzi, partono gli sfottò a Di Maio: «Se cambiare idea è sintomo di intelligenza, lui è un vero genio»… - ultimora_pol : #Italia Marco #Taradash: 'Le primarie del centro partono da un programma, mettendo Calenda e Renzi in una stanza e… - ultimora_pol : #Italia Marco #Taradash: 'Le primarie del centro partono da un programma, mettendo Cosenza a Renzi in una stanza e… - estetadorian : @pagliani_t @Robybg72 Marcucci, Serrachiani, Carfagna, Renzi, Santanchè, Brunetta, La Russa, Calderoli, Gasparri, d… - Giu38445847 : @1971Mtgz @old_scantia @Balaklava @antonellocapor2 Quello , in un contesto di civile discussione sarebbe anche un p… -