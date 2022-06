Oggetti volanti non indentificati al Nord, Centro e Sud Italia: sul web esplode la “caccia” agli Ufo – VIDEO (Di martedì 21 giugno 2022) Sul web, è esplosa la notizia di tre avvistamenti ufo che hanno interessato tutta l’Italia, dal Nord per finire all’estremo sud, con la pubblicazione di importanti testate giornalistiche online e siti web. Si tratta di tre Oggetti volanti non identificati, ieri ufo, mentre oggi sono denominati uap o fenomeni aerei anomali. In merito agli avvistamenti ufo di Aci Castello in provincia di Catania, di Mondragone in provincia di Caserta e di Verona, il Centro Ufologico Mediterraneo (C.UFO.M.), diretto dal Presidente Angelo Carannante, sono state svolte approfondite indagini anche con l’invio di investigatori sul luogo dei fatti, cosiddetti cacciatori di ufo o ufo hunter: tuttavia, nonostante l’impegno di esperti, tra l’altro, di mappe del cielo, di astrofili, in immagini, ... Leggi su ilfaroonline (Di martedì 21 giugno 2022) Sul web, è esplosa la notizia di tre avvistamenti ufo che hanno interessato tutta l’, dalper finire all’estremo sud, con la pubblicazione di importanti testate giornalistiche online e siti web. Si tratta di trenon identificati, ieri ufo, mentre oggi sono denominati uap o fenomeni aerei anomali. In meritoavvistamenti ufo di Aci Castello in provincia di Catania, di Mondragone in provincia di Caserta e di Verona, ilUfologico Mediterraneo (C.UFO.M.), diretto dal Presidente Angelo Carannante, sono state svolte approfondite indagini anche con l’invio di investigatori sul luogo dei fatti, cosiddettitori di ufo o ufo hunter: tuttavia, nonostante l’impegno di esperti, tra l’altro, di mappe del cielo, di astrofili, in immagini, ...

