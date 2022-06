Nastri d'Argento 2022: Bellocchio, Sorrentino e Martone tra i vincitori (Di martedì 21 giugno 2022) Marx può aspettare di Marco Bellocchio è il film dell'anno, Paolo Sorrentino e Mario Martone i più votti ai Nastri d'Argento 2022. Vince il cinema d'autore ai Nastri d'Argento 2022: con il 'Film dell'anno' Marx può aspettare di Marco Bellocchio, il Miglior film 2022 con sei Nastri, anche per le attrici protagoniste Teresa Saponangelo e Luisa Ranieri è È stata la mano di Dio di Paolo Sorrentino. Con quattro Nastri Mario Martone vince per la migliore regia, e con Ippolita Di Majo per la sceneggiatura di Qui rido io e Nostalgia e, sempre per Nostalgia, anche per gli attori, Pierfrancesco Favino e in coppia Francesco Di Leva e Tommaso ... Leggi su movieplayer (Di martedì 21 giugno 2022) Marx può aspettare di Marcoè il film dell'anno, Paoloe Marioi più votti aid'. Vince il cinema d'autore aid': con il 'Film dell'anno' Marx può aspettare di Marco, il Miglior filmcon sei, anche per le attrici protagoniste Teresa Saponangelo e Luisa Ranieri è È stata la mano di Dio di Paolo. Con quattroMariovince per la migliore regia, e con Ippolita Di Majo per la sceneggiatura di Qui rido io e Nostalgia e, sempre per Nostalgia, anche per gli attori, Pierfrancesco Favino e in coppia Francesco Di Leva e Tommaso ...

Pubblicità

WeCinema : Napoli e i suoi abitanti con ambientazioni e storie diverse, interpretate da attori eccezionali. Il premio per la… - DebAttanasio : Ieri mi sono fatta un giro ai Nastri d'Argento, non andavo a un evento da prima del Covid. #21Giugno - CinemApp_Cinema : Napoli e i suoi abitanti con ambientazioni e storie diverse, interpretate da attori eccezionali. Il premio per la… - MoviesAsbury : Sono stati consegnati ieri al MAXXI di Roma i Nastri d'Argento 2022. Trionfano #PaoloSorrentino e #MarioMartone. Ec… - ilgiornale : Il film trionfatore del Nastri d'Argento è È stata la mano di Dio di Paolo Sorrentino che ieri al Maxxi di Roma ha… -