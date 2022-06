Milan, il programma delle amichevoli estive: un test in Ungheria (Di martedì 21 giugno 2022) Si infittisce il programma del ritiro estivo del Milan per il precampionato 2022/23. Ci sarà un ulteriore gara in Ungheria Leggi su pianetamilan (Di martedì 21 giugno 2022) Si infittisce ildel ritiro estivo delper il precampionato 2022/23. Ci sarà un ulteriore gara in

Pubblicità

nicolasbettoni8 : RT @FratelliRosson: Hanno anche in programma di sfruttare il rapporto che Milano ha con la moda per trovare modi per aumentare le entrate a… - Sergio37075361 : RT @FratelliRosson: Hanno anche in programma di sfruttare il rapporto che Milano ha con la moda per trovare modi per aumentare le entrate a… - Den96109848 : RT @FratelliRosson: Hanno anche in programma di sfruttare il rapporto che Milano ha con la moda per trovare modi per aumentare le entrate a… - FratelliRosson : Hanno anche in programma di sfruttare il rapporto che Milano ha con la moda per trovare modi per aumentare le entra… - Riccard17045943 : RT @MilanNewsit: Il programma estivo del Milan: dalle amichevoli internazionali al ritiro in Austria -