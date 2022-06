Meteo | ora c' è la data | ecco qual è il giorno in cui torna la pioggia | cosa ci aspetta

(Di martedì 21 giugno 2022) Il caldo che sta dando il tormento al nostro Paese potrebbe darci una tregua. A quanto pare il flusso di aria fresca che ha fermato l'afa in Spagna potrebbe spostarsi anche sul nostro Paese. Come spiegano gli esperti di 3b, ci vorràcheprima che un fronte temporalesco possa giungere sul nostro Paese. Infatti sarà necessario attendere un impulso di freddo di matrice groenlandese che dovrebbe dare il via a una depressione più vasta che andrà a includere anche la Gran Bretagna e il Mare del Nord. A quanto pare questo fronte di frescura dovrebbe arrivare già sull'arco alpino a partire da venerdì. Fino a quell'afa sarà padrona delle nostre città. Va detto che in alcune zone potrebbero arrivare alcune piogge già nella giornata di mercoledì. Ma la vera svolta è attesa per il weekend. La ...

