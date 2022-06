L'addio di Di Maio: 'Uno non vale l'altro. Oggi una scelta che non avrei immaginato' (Di martedì 21 giugno 2022) Io non lo so perché leggo continuamente il mio nome sui giornali'. Rocco Casalino, a 'Controcorrente' su Retequattro, si schermisce così. A che gli domanda se sognava di tornare a Palazzo Chigi con ... Leggi su agi (Di martedì 21 giugno 2022) Io non lo so perché leggo continuamente il mio nome sui giornali'. Rocco Casalino, a 'Controcorrente' su Retequattro, si schermisce così. A che gli domanda se sognava di tornare a Palazzo Chigi con ...

Pubblicità

repubblica : Di Maio verso l'addio: in corso raccolta firme per gruppo autonomo alla Camera. Grillo: 'Chi non crede più alle reg… - LaStampa : Di Maio verso l’addio, in corso raccolta firme per un nuovo gruppo. Draghi: “Preoccupato? Non lo so, vediamo. Il go… - ilfoglio_it : Di Maio dà per scontato l'addio al M5s. Ma prima dello strappo vuole mettere in sicurezza il voto del Parlamento al… - krudesky : RT @OrtigiaP: Luigi Di Maio, addio M5s: la scissione è ufficiale, chi lo segue nel nuovo gruppo: siamo al redde rationem.. e anche alla Cam… - Carmine13051963 : RT @TELADOIOLANIUS: #DiMaio e il suo nuovo gruppo #InsiemePerIlFuturo Ci hai già fregato una volta e non ci ricaschiamo. -