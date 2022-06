Il 5G si diffonde più velocemente delle altre tecnologie mobili (Di martedì 21 giugno 2022) AGI - Il 5G raggiungerà un miliardo di abbonamenti nel 2022. Solo nel primo trimestre di quest'anno, se ne sono aggiunti circa 70 milioni. Il 5G, afferma il mobility Report di Ericsson, sta quindi “crescendo più velocemente di tutte le precedenti generazioni di tecnologie mobili”. Per raggiungere il traguardo del miliardo di abbonati, infatti, il 4G ha impiegato sei anni, due in più rispetto al suo successore. I margini sono ancora enormi. Oggi solo un quarto della popolazione mondiale ha accesso (potenziale) alle reti 5G, attraverso le quali passa circa il 10% del traffico mobile globale. Entro il 2027, tre quarti della popolazione mondiale sarà coperta dalla tecnologia, il 60% del traffico sarà gestito da reti 5G e gli abbonamenti saranno 4,4 miliardi, cioè quasi la metà di tutte le sottoscrizioni. La geografia del ... Leggi su agi (Di martedì 21 giugno 2022) AGI - Il 5G raggiungerà un miliardo di abbonamenti nel 2022. Solo nel primo trimestre di quest'anno, se ne sono aggiunti circa 70 milioni. Il 5G, afferma ilty Report di Ericsson, sta quindi “crescendo piùdi tutte le precedenti generazioni di”. Per raggiungere il traguardo del miliardo di abbonati, infatti, il 4G ha impiegato sei anni, due in più rispetto al suo successore. I margini sono ancora enormi. Oggi solo un quarto della popolazione mondiale ha accesso (potenziale) alle reti 5G, attraverso le quali passa circa il 10% del traffico mobile globale. Entro il 2027, tre quarti della popolazione mondiale sarà coperta dalla tecnologia, il 60% del traffico sarà gestito da reti 5G e gli abbonamenti saranno 4,4 miliardi, cioè quasi la metà di tutte le sottoscrizioni. La geografia del ...

Albertogiacomo5 : @GiovanniFazio9 lisciare sete e tessuti. La pratica di stirare a caldo usando piastre in bronzo riscaldate sul fuoc… - BlowOfTheWind : @jaurte @irvinmunarrizco @MiceliEzequiel @raulelvasco @E86994208 @julian95545845 @elmundoes Lui non sa niente, diff… - Uansize : @simonleboh Purtroppo siccome il governo non si è preso la responsabilità di fare obbligo vaccinale, ha lasciato a… - 1511maxi : RT @pgmalusardi: @GiorgiaMeloni Che le parole che lei ha detto dal palco di un raduno neo-franchista (quindi neo-fascista) siano una delle… - Lorenzo_1976 : @filipporiccio1 @AndreaLongoni7 @lucianocapone Nessuno può dire che tutte le varianti si siano diffuse; una variant… -