Ignazio La Russa: «La scissione è una botta ai Cinquestelle e un’altra botta al governo Draghi» (Di martedì 21 giugno 2022) La scissione di Di Maio? «È una botta ai Cinque stelle e una al governo Draghi…». Ignazio La Russa non ha dubbi sulle conseguenze della rottura consumatasi ufficialmente all’interno del Movimento tra dimaiani e Giuseppe Conte. Il vicepresidente del Senato tra i fondatori di Fratelli d’Italia – è convinto che la mossa del ministro degli Esteri è un duro colpo innanzitutto per l’universo grillino ma anche per “Super Mario” e ne trarrà vantaggio il centrodestra alle politiche del 2023. Ignazio La Russa: «Destabilizzerà l’intero quadro di sostegno a Draghi» «La scissione», dice La Russa, «ancora non si è realizzata, ma quando si realizzerà concretamente vedremo il principale partito, ... Leggi su secoloditalia (Di martedì 21 giugno 2022) Ladi Di Maio? «È unaai Cinque stelle e una al…».Lanon ha dubbi sulle conseguenze della rottura consumatasi ufficialmente all’interno del Movimento tra dimaiani e Giuseppe Conte. Il vicepresidente del Senato tra i fondatori di Fratelli d’Italia – è convinto che la mossa del ministro degli Esteri è un duro colpo innanzitutto per l’universo grillino ma anche per “Super Mario” e ne trarrà vantaggio il centrodestra alle politiche del 2023.La: «Destabilizzerà l’intero quadro di sostegno a» «La», dice La, «ancora non si è realizzata, ma quando si realizzerà concretamente vedremo il principale partito, ...

Pubblicità

CAMPO_66 : @Ignazio_LaRussa Non so caro La Russa se incazzarmi e rimanere piu sbigottito per l’idiota del Viminale o per il vo… - bigluciani : @Ignazio_LaRussa Vorrei sparissero i social media manager dei partiti. Sono pericolosissimi Se poi messi in mano a… - ignazio_mereu : RT @bordoni_russia: Coda per presentare richiesta di cittadinanza russa a Melitopol. - DavideBifaro : @elio_vito @gayit Sono d’accordo con lei, onorevole. Mi sembra d’obbligo, a questo punto, condividere questa sua be… - LuigiDanella : @Ignazio_LaRussa RETTIFICA: non era riferita ad Ignazio La Russa, bensì a chi lo offendeva, un volgare comunistello… -