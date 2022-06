Harry e Meghan, c’è qualcosa che non va: brutto battibecco su una questione da nulla (Di martedì 21 giugno 2022) I Sussex hanno avuto un battibecco davanti alle telecamere: nessuno si aspettava una caduta di stile così, cosa sta succedendo? Harry e Meghan discussione (Oggi)I duchi Meghan e Harry continuano a sentirsi enormemente sotto pressione per via dei disagi familiari. Il compleanno di Lilibet è stato un altro flop: la bambina non è riuscita a ricucire i dissapori e la Regina ha dedicato alla sua nipotina solo 15 minuti di tempo per festeggiare il suo primo compleanno. Lilibet non era mai volata a Londra dalla nascita. Un po’ il Covid, un po’ i problemi a Palazzo, probabilmente Meghan ha pensato che non fosse il caso correre questi rischi. Una volta che i genitori si erano finalmente decisi a presentare la nipote alla Regina, Elisabetta ha deciso anche di vietare gli scatti dei fotografi per ... Leggi su direttanews (Di martedì 21 giugno 2022) I Sussex hanno avuto undavanti alle telecamere: nessuno si aspettava una caduta di stile così, cosa sta succedendo?discussione (Oggi)I duchicontinuano a sentirsi enormemente sotto pressione per via dei disagi familiari. Il compleanno di Lilibet è stato un altro flop: la bambina non è riuscita a ricucire i dissapori e la Regina ha dedicato alla sua nipotina solo 15 minuti di tempo per festeggiare il suo primo compleanno. Lilibet non era mai volata a Londra dalla nascita. Un po’ il Covid, un po’ i problemi a Palazzo, probabilmenteha pensato che non fosse il caso correre questi rischi. Una volta che i genitori si erano finalmente decisi a presentare la nipote alla Regina, Elisabetta ha deciso anche di vietare gli scatti dei fotografi per ...

