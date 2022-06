Grillo ora esce dalla tana: "Chi non crede più nelle regole del gioco lo dica" (Di martedì 21 giugno 2022) Il comico genovese interviene nella diatriba Conte-Di Maio: "Qualcuno non crede più nelle regole del gioco? Che lo dica con coraggio e senza espedienti, parli con onestà" Leggi su ilgiornale (Di martedì 21 giugno 2022) Il comico genovese interviene nella diatriba Conte-Di Maio: "Qualcuno nonpiùdel? Che locon coraggio e senza espedienti, parli con onestà"

Pubblicità

andrea_murro : @beppe_grillo ho cambiato residenza. Nei documenti c'è ancora la vecchia. Ora, sono viale Lido Pomposa 98 San Giuse… - ginocalcinotto : @beppe_grillo @ArchCmc Basta, @beppe_grillo. Ho smesso di seguirti per non leggerti più! Ora devo cominciare a sfoltire chi ti retwitta… - Turati16 : Di Maio non vede l’ora di essere espulso! È il solo modo che ha per tenersi una poltrona!! Specie dopo le dichiaraz… - Giuly08586346 : @AnonyAnubis Non è questione di fiducia.É questione di coerenza,cosa che fino ad ora non è successa. Se lo fossero… - fede_sinistra : @marcodimaio Perché Di Maio non ha fatto carriera grazie a Grillo e al M5S? Ora pretende di decidere da solo ? -