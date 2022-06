Calciomercato Inter, affare Lukaku verso la chiusura: formula e cifre. I dettagli (Di martedì 21 giugno 2022) verso la chiusura la trattativa che vede il ritorno all'Inter del bomber belga, Romelu Lukaku dopo soli 12 mesi al Chelsea Leggi su mediagol (Di martedì 21 giugno 2022)lala trattativa che vede il ritorno all'del bomber belga, Romeludopo soli 12 mesi al Chelsea

Pubblicità

DiMarzio : #Lukaku @Inter prestito a 8 milioni più bonus @SkySport #calciomercato - DiMarzio : #Lukaku, gli aggiornamenti: il #Chelsea ha accettato l’offerta dell’#Inter, manca solo la formalizzazione.… - DiMarzio : .@Inter: fatta per l’arrivo di #Bellanova dal @CagliariCalcio. Prestito oneroso di 3M€ e diritto di riscatto fissat… - Rosso27jean : RT @NicoSchira: ???? Tempistiche totalmente confermate sul ritorno di Romelu #Lukaku all’#Inter. Nerazzurri al lavoro per organizzare visite… - Ceccobileccoo : RT @NicoSchira: ???? Tempistiche totalmente confermate sul ritorno di Romelu #Lukaku all’#Inter. Nerazzurri al lavoro per organizzare visite… -