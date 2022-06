Calciobalilla e ping pong come i videopoker: prime multe sulle spiagge di Puglia e Toscana. Tutta colpa del nuovo decreto (Di martedì 21 giugno 2022) Il biliardino? E’ come il gioco d’azzardo. Sembrerebbe assurdo, ma è quel che prevede la determina direttoriale dell’Agenzia delle Accise, delle Dogane e dei Monopoli con un decreto che nelle intenzioni dovrebbe riordinare il settore giochi negli esercizi pubblici: distinguendo quelli che non prevedono vincite in denaro da quelli che per contro le prevedono. Il risultato però pare un pasticcio: la determina del 18 maggio 2021 prevede che siano sottoposti a certificazione giochi come il calcio balilla, carambola, biliardo, flipper o dondolanti per bambini, più videopoker e slot…di fatto equiparandoli dunque. E per questa ragione i gestori devono sobbarcarsi una serie di adempimenti burocratici: un certificato, un nulla osta e il pagamento dell’imposta sugli intrattenimenti. Così, con un certificato apposito dunque, si ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di martedì 21 giugno 2022) Il biliardino? E’il gioco d’azzardo. Sembrerebbe assurdo, ma è quel che prevede la determina direttoriale dell’Agenzia delle Accise, delle Dogane e dei Monopoli con unche nelle intenzioni dovrebbe riordinare il settore giochi negli esercizi pubblici: distinguendo quelli che non prevedono vincite in denaro da quelli che per contro le prevedono. Il risultato però pare un pasticcio: la determina del 18 maggio 2021 prevede che siano sottoposti a certificazione giochiil calcio balilla, carambola, biliardo, flipper o dondolanti per bambini, piùe slot…di fatto equiparandoli dunque. E per questa ragione i gestori devono sobbarcarsi una serie di adempimenti burocratici: un certificato, un nulla osta e il pagamento dell’imposta sugli intrattenimenti. Così, con un certificato apposito dunque, si ...

