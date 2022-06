Armi all’Ucraina, pantomima grillina: decide tutto Draghi (Di martedì 21 giugno 2022) Roma, 21 giu – Tanto rumoreggiar per nulla. L’implosione grillina è oramai un dato di fatto, il partito di maggioranza relativa in Parlamento è evaporato, ma resterà a galla fino al 2023 perché indispensabile alla tenuta di un esecutivo che non è esecutivo. A meno che qualcuno pensi davvero che questo governo si regga su un qualsivoglia barlume politico e non sullo scettro arbitrario di Mario Draghi. Vi servono argomenti probanti al riguardo? Attendete qualche ora, tutto cambierà in gattopardiano procedere, per lasciare tutto com’è. Dalle Armi all’Ucraina alle scelte sul gas, nessuno batterà davvero ciglio. Inutile pantomima grillina La caciara del M5S avrà allora prodotto un sontuoso nulla, con le forze di maggioranza che approveranno più o meno ... Leggi su ilprimatonazionale (Di martedì 21 giugno 2022) Roma, 21 giu – Tanto rumoreggiar per nulla. L’implosioneè oramai un dato di fatto, il partito di maggioranza relativa in Parlamento è evaporato, ma resterà a galla fino al 2023 perché indispensabile alla tenuta di un esecutivo che non è esecutivo. A meno che qualcuno pensi davvero che questo governo si regga su un qualsivoglia barlume politico e non sullo scettro arbitrario di Mario. Vi servono argomenti probanti al riguardo? Attendete qualche ora,cambierà in gattopardiano procedere, per lasciarecom’è. Dallealle scelte sul gas, nessuno batterà davvero ciglio. InutileLa caciara del M5S avrà allora prodotto un sontuoso nulla, con le forze di maggioranza che approveranno più o meno ...

