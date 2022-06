Ultime Notizie – I pizzaioli a Briatore | “Non è impossibile pizza a 5 euro”

Leggi su informazioneriservata.eu

(Di lunedì 20 giugno 2022) “Non èunaa 5“. Replica a FlavioAntonio Pace, presidente Associazione VeraceNapoletana, parlando con l’Adnkronos/Labitalia. “Dipende dalle condizioni in cui si lavora e dai costi in genere, ma certamente non è scandalosa nemmeno unaa 15e più“. “Vorrei solo specificare che unaa 15deve avere almeno una qualità dei prodotti e della manifattura eccezionale, altrimenti non si possono giustificare i costi per la clientela”. “E dispiace che il signor, nel suo video, non citi il fatto che la veranapoletana nel suo complesso – avverte Pace – deve rispondere a delle regole ben precise, stabilite dal nostro disciplinare, negli ...