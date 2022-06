Pubblicità

C'è da dire perà che il ritorno di Kingpin nelè stata tutta un'idea diFeige e visto dunque il profondo amore che il produttore prova per Vincent D'Onofrio e il suo personaggio, è ...Sarà la satira definitiva a Hollywood eA essere sinceri, il report in questione non citava ... Ma considerando che la Casa di Topolino e quella diFeige più nel particolare si stanno facendo ... MCU: Kevin Feige dichiara che la direzione della Fase 4 diventerà più chiara, in arrivo Secret Wars Kevin Feige, a capo dei Marvel Studios, ha assicurato che la Fase 4 del MCU avrà una direzione più chiara nei prossimi mesi, alimentando le ipotesi di un arrivo di Secret Wars. NOTIZIA di ...Fans can only speculate on the future of the MCU. Fortunately, Kevin Feige just revealed when the big picture for Phase 5 will drop.