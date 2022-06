Macron perde la maggioranza assoluta in Parlamento (Di lunedì 20 giugno 2022) L’alleanza del presidente francese Emmanuel Macron ha perso la maggioranza assoluta in Parlamento conquistando 245 seggi nella camera di 577 membri alle elezioni, secondo i risultati completi pubblicati dal ministero dell’Interno. I risultati indicano che l’alleanza di Macron è ben al di sotto dei 289 seggi necessari per una maggioranza assoluta. Ensemble! di Emmanuel Macron avrà 245 deputati nell’Assemblea nazionale Hanno vinto Jean-Luc Mélenchon, con l’alleanza di sinistra Nupes, e il Rassemblement national di Marine Le Pen, che senza neppure fare campagna elettorale ha decuplicato il numero dei deputati all’Assemblée Nationale, passando dagli 8 attuali a 89 seggi. Le Pen: “È la vittoria del popolo francese” “E’ la vittoria del popolo francese – ha ... Leggi su lanotiziagiornale (Di lunedì 20 giugno 2022) L’alleanza del presidente francese Emmanuelha perso lainconquistando 245 seggi nella camera di 577 membri alle elezioni, secondo i risultati completi pubblicati dal ministero dell’Interno. I risultati indicano che l’alleanza diè ben al di sotto dei 289 seggi necessari per una. Ensemble! di Emmanuelavrà 245 deputati nell’Assemblea nazionale Hanno vinto Jean-Luc Mélenchon, con l’alleanza di sinistra Nupes, e il Rassemblement national di Marine Le Pen, che senza neppure fare campagna elettorale ha decuplicato il numero dei deputati all’Assemblée Nationale, passando dagli 8 attuali a 89 seggi. Le Pen: “È la vittoria del popolo francese” “E’ la vittoria del popolo francese – ha ...

