Inzaghi-Inter, è arrivato poco fa l’annuncio! (Di lunedì 20 giugno 2022) La storia tra l’Inter e Simone Inzaghi proseguirà ancora fino al 2024. Dopo l’incontro di oggi tra dirigenza e allenatore, in cui non sono mancate le discussioni sulle mosse di mercato, ci arriva la conferma della continuità del progetto Inzaghi da parte di Gianluca Di Marzio, che aggiunge la presenza nel contratto di un adeguamento dello stipendio e un’opzione di rinnovo. Simone Inzaghi Inter Calciomercato Chiamato ad Appiano Gentile l’estate scorsa per prendere il posto dell’uscente Antonio Conte, la società nerazzurra aveva iniziato con un biennale da 3,5 milioni (fonte: La Repubblica). Inzaghi in settimana, sicuramente tra martedì e mercoledì, firmerà il rinnovo con la società di Zhang. Poi ci si concentrerà sul mercato per la prossima stagione. Un’avventura che ... Leggi su rompipallone (Di lunedì 20 giugno 2022) La storia tra l’e Simoneproseguirà ancora fino al 2024. Dopo l’incontro di oggi tra dirigenza e allenatore, in cui non sono mancate le discussioni sulle mosse di mercato, ci arriva la conferma della continuità del progettoda parte di Gianluca Di Marzio, che aggiunge la presenza nel contratto di un adeguamento dello stipendio e un’opzione di rinnovo. SimoneCalciomercato Chiamato ad Appiano Gentile l’estate scorsa per prendere il posto dell’uscente Antonio Conte, la società nerazzurra aveva iniziato con un biennale da 3,5 milioni (fonte: La Repubblica).in settimana, sicuramente tra martedì e mercoledì, firmerà il rinnovo con la società di Zhang. Poi ci si concentrerà sul mercato per la prossima stagione. Un’avventura che ...

