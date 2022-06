In sei mesi già 42 vittime Una strage infinita - Cronaca - quotidiano.net (Di lunedì 20 giugno 2022) 1 Spirale perversa Un femminicidio ogni quattro giorni nei primi sei mesi del 2022. È questo il ritmo infernale dei delitti di genere in Italia. Dall'1 gennaio a ieri sono 42 le donne uccise nel ... Leggi su quotidiano (Di lunedì 20 giugno 2022) 1 Spirale perversa Un femminicidio ogni quattro giorni nei primi seidel 2022. È questo il ritmo infernale dei delitti di genere in Italia. Dall'1 gennaio a ieri sono 42 le donne uccise nel ...

1 Spirale perversa Un femminicidio ogni quattro giorni nei primi sei mesi del 2022. È questo il ritmo infernale dei delitti di genere in Italia. Dall'1 gennaio a ieri sono 42 le donne uccise nel nostro Paese per mano di uomini. Una spirale che non accenna ad ...