Il Napoli prepara l’offerta per Nandez: le cifre dell’affare (Di lunedì 20 giugno 2022) Dopo gli arrivi già ufficializzati di Kvaratskhelia e Oliveira, il Napoli continua a imbastire le trattative che entreranno nel vivo nelle prossime settimane. Molto di queste sono trattative legate a possibili cessioni, come quella che potrebbe portare Nahitan Nandez all’ombra del Vesuvio. Il centrocampista uruguaiano classe ’95 è arrivato al Cagliari nel 2019, dal Boca Juniors: i partenopei lo hanno individuato come perfetto sostituto di Demme, anche se già nelle finestre di mercato precedenti aveva mostrato interesse. Nandez-Napoli, le cifre Della trattativa in questione ha parlato il giornalista RAI ed esperto di mercato, Ciro Venerato, durante il TG Sport, specificando le cifre e la formula dell’offerta del Napoli. Di seguito le sue ... Leggi su spazionapoli (Di lunedì 20 giugno 2022) Dopo gli arrivi già ufficializzati di Kvaratskhelia e Oliveira, ilcontinua a imbastire le trattative che entreranno nel vivo nelle prossime settimane. Molto di queste sono trattative legate a possibili cessioni, come quella che potrebbe portare Nahitanall’ombra del Vesuvio. Il centrocampista uruguaiano classe ’95 è arrivato al Cagliari nel 2019, dal Boca Juniors: i partenopei lo hanno individuato come perfetto sostituto di Demme, anche se già nelle finestre di mercato precedenti aveva mostrato interesse., leDella trattativa in questione ha parlato il giornalista RAI ed esperto di mercato, Ciro Venerato, durante il TG Sport, specificando lee la formula deldel. Di seguito le sue ...

Pubblicità

fran20042007 : @da_gianfranco A Napoli si dice: “mentre ‘a bella s’ prepara, a Brutt’ s’ trov’ maritat” - cn1926it : #Demme al passo d’addio, il #Napoli prepara l’offerta per #Nandez: cifre e dettagli - ZonaBianconeri : RT @gVitale_AN: #Bologna, #Arnautovic a un passo dall'addio: c'è l'offerta del #Bologna per sostituirlo #Napoli #Juventus @BfcOfficialPage… - gVitale_AN : #Bologna, #Arnautovic a un passo dall'addio: c'è l'offerta del #Bologna per sostituirlo #Napoli #Juventus… - IerardiMichele1 : RT @Lucia_1982_: @IerardiMichele1 Noooo,nemmeno tu!?????????????????????? Michyyyy,che ti devo mettere i sottotitoli?!???? Com'è che non puoi? Non… -