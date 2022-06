Gazzetta – Milan, Sanches sempre più vicino al Psg. E ora c’è asta per Botman (Di lunedì 20 giugno 2022) 2022-06-20 07:33:58 Avrebbe del clamoroso l’ultima notizia della rosea: I francesi hanno sorpassato per il portoghese. La corsa con il Newcastle alza le pretese del Lilla Il sorpasso per adesso lo ha piazzato il Psg, ma c’è il rischio che il Milan si ritrovi presto anche alle spalle del Newcastle. Il Gp si corre sempre nello stesso circuito, quello di Lilla dove brillano le stelle di Renato Sanches e Sven Botman, il Diavolo aveva accumulato un notevole vantaggio sulla concorrenza grazie a mesi e mesi di trattative (con i giocatori e anche con lo stesso Lilla) ma la lunga attesa per l’affondo decisivo potrebbe finire per ribaltare le posizioni: se così sarà, l’erede di Kessie e il rinforzo per la difesa andranno cercati altrove. Sanches si allontana — Fino a qualche giorno fa, l’affare per ... Leggi su justcalcio (Di lunedì 20 giugno 2022) 2022-06-20 07:33:58 Avrebbe del clamoroso l’ultima notizia della rosea: I francesi hanno sorpassato per il portoghese. La corsa con il Newcastle alza le pretese del Lilla Il sorpasso per adesso lo ha piazzato il Psg, ma c’è il rischio che ilsi ritrovi presto anche alle spalle del Newcastle. Il Gp si correnello stesso circuito, quello di Lilla dove brillano le stelle di Renatoe Sven, il Diavolo aveva accumulato un notevole vantaggio sulla concorrenza grazie a mesi e mesi di trattative (con i giocatori e anche con lo stesso Lilla) ma la lunga attesa per l’affondo decisivo potrebbe finire per ribaltare le posizioni: se così sarà, l’erede di Kessie e il rinforzo per la difesa andranno cercati altrove.si allontana — Fino a qualche giorno fa, l’affare per ...

