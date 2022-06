Finale Isola dei Famosi, ecco dove si farà: Alvin svela tutto (anche i naufraghi preferiti) (Di lunedì 20 giugno 2022) Alvin, intervistato da FanPage, ha svelato un retroscena sulla Finale dell’Isola dei Famosi che non andrà in onda in Italia come si era invece immaginato viste le restrizioni della pandemia un po’ “allentate”. Finale Isola dei Famosi, ecco dove si farà: Alvin svela tutto La Finale si farà in Honduras abbiamo preparato una cosa pazzesca.... L'articolo proviene da Blog Tivvù - La tivvù in un blog. Leggi su blogtivvu (Di lunedì 20 giugno 2022), intervistato da FanPage, hato un retroscena sulladell’deiche non andrà in onda in Italia come si era invece immaginato viste le restrizioni della pandemia un po’ “allentate”.deisiLasiin Honduras abbiamo preparato una cosa pazzesca.... L'articolo proviene da Blog Tivvù - La tivvù in un blog.

