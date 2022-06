Elezioni Francia 2022, exploit Le Pen: 89 eletti (Di lunedì 20 giugno 2022) (Adnkronos) – E’ un vero proprio exploit quello del Rassemblement national di Marine Le Pen al secondo turno delle Elezioni legislative che si sono svolte ieri in Francia, dove ha ottenuto 89 seggi. Nelle scorse Elezioni del 2017 il partito, che allora si chiamava Fronte Nazionale, ottenne 8 seggi e si dovette accontentare di sedere tra i non iscritti all’Assemblea Nazionale non riuscendo a raggiungere la soglia necessaria per formare un gruppo. Cinque anni dopo, la situazione è cambiata: il partito di Le Pen ottiene una svolta storica al termine del secondo turno delle Elezioni legislative: 89 eletti del Rassemblement national entrano nel Palais-Bourbon, un risultato inaudito per l’estrema destra francese. L'articolo proviene da Sbircia la Notizia Magazine. Leggi su sbircialanotizia (Di lunedì 20 giugno 2022) (Adnkronos) – E’ un vero proprioquello del Rassemblement national di Marine Le Pen al secondo turno dellelegislative che si sono svolte ieri in, dove ha ottenuto 89 seggi. Nelle scorsedel 2017 il partito, che allora si chiamava Fronte Nazionale, ottenne 8 seggi e si dovette accontentare di sedere tra i non iscritti all’Assemblea Nazionale non riuscendo a raggiungere la soglia necessaria per formare un gruppo. Cinque anni dopo, la situazione è cambiata: il partito di Le Pen ottiene una svolta storica al termine del secondo turno dellelegislative: 89del Rassemblement national entrano nel Palais-Bourbon, un risultato inaudito per l’estrema destra francese. L'articolo proviene da Sbircia la Notizia Magazine.

